التعليم الأزهري في عام 2023.. اعتماد 271 معهدا جديدا

نجح قطاع المعاهد الأزهرية خلال عام 2023، في تطوير حزمة من الخدمات التعليمية المقدمة للمستفيدين من التعليم الأزهري، والتي انطلقت من تطوير المناهج التعليمية، وتدريب المعلمين، بما يواكب مستجدات العصر، والعمل على تحرير الطاقات الكامنة لدى الطلاب، وإعدادهم ليكونوا دعاة لنشر السماحة والوسطية والاعتدال، ومواجهة التطرف والغلو، وذلك تحقيقًا لرسالة الأزهر الشريف الرائدة في تكوين جيل من الشباب يفهم الإسلام فهمًا صحيحًا واعيًا، يواكب لغة العصر وتحدياته وقضاياه الثقافية والاجتماعية والدينية والفكرية.

إنجازات الأزهر في قطاع التعليم

وإيمانًا من الأزهر الشريف بأن التعليم هو الفرصة الحقيقية لبناء الإنسان؛ فقد كان لزاماً إيجاد رؤية لبناء الوعي بالتحديات والقضايا المعاصرة تسير جنبًا إلى جنب مع الأنشطة الطلابية التي تنمي ملكات الأفكار والإبداع لدى الطلاب؛ حيث قام قطاع المعاهد الأزهرية في هذا الصدد بالمشاركة في التطوير المستمر لمناهج التعليم الأزهري، وإصلاح مقوماتها العلمية والتربوية، وتدريب الكوادر التعليمية على مستجدات التعليم المدرسي، واطلاق العديد من المبادرات والندوات التوعوية لتحصين الطلاب الأزهريين خاصة، وطلاب وشباب مصر عامة ضد أي تيارات أو أفكار مغلوطة أو متشددة بعيدة عن سماحة الإسلام.

وفي إطار التطوير والتحديث، اتخذ قطاع المعاهد الأزهرية، خلال عام 2023م، العديد من الخطوات الفاعلة، التي من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمة في المرحلة ما قبل الجامعية، بالإضافة إلى إنتاج وتصميم الحقائب التدريبية في جميع التخصصات، ووضع خطة للبرامج التدريبية التي تلبي الاحتياجات الفعلية للعاملين بجميع المناطق الأزهرية، كما تم التوسع في افتتاح المعاهد العادية والنموذجية عربي – لغات، والتوسع في إنشاء مكاتب تحفيظ القرآن الكريم التي يشرف عليها الأزهر الشريف، وتفعيل المقارئ القرآنيةَ على مستوى الجمهورية للمرةِ الأولى، وإطلاق القوافل التعليمية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية.

تفعيل جودة التعليم

وعلى مستوى «جودة التعليم»، تم اعتماد عدد 271 معهدًا جديدًا من مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من المعاهد الأزهرية التي تقدمت للاعتماد في العام الدراسي 2022/2023، كما تم تقديم 326 معهدًا بخطة العام الدراسي 2023 / 2024م، حيث بلغ عدد شهادات الاعتماد التي منحت للمعاهد الأزهرية حتى نهاية العام الماضي 1301 معهدًا أزهريًا، وفي نهاية هذا العام الدراسي سترتفع الاعداد ونسبة الاعتماد؛ بما يحقق اهداف الإدارة العامة للجودة والتي من أهمها زيادة المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد كل عام عن العام السابق له مع تحقيق نسبة اعتماد متميزة. مواصلة تدريب الكوادر التعليمية

وفي إطار مواصلة البرامج التدريبية، تم تنفيذ «البرنامجَ التدريبيَ التكامليَ الشاملَ لتنميةِ مهاراتِ شيوخِ المعاهد» و«البرنامج التدريبي الشامل لتنمية مهارات منسقي الدمج بالمناطق الأزهرية»، كما تم تدريب عدد 90 من معلمي اللغة الإنجليزية على برنامج "TEA" تعلم – تفاعل- كن ملهما، بالاشتراك مع المجلس الثقافي البريطاني، بالإضافة إلى عقد ورش العمل التفاعلية التعريف بالمناهج المستحدثة للمستوى الرفيع للغة الإنجليزية، للتدريب على كتب المستوى الرفيع للمعاهد الأزهرية النموذجية، كما تم عقد تدريب لعدد 250 معلما مدربًا، بحيث يتم نقل الخبرات لعدد 7000 مُعلم؛ بحيث يتم تغطية نسبة 97 في المائة من معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية بالأزهر الشريف هذا العام. كما تم تنمية المهارات التقنية لعدد 250 متدرب من العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية والمناطق التابعة له على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية لتنميةِ مهاراتِ معلمي معاهدِ اللغاتِ، ومعلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية لغات.

تم أيضًا عقد ورش عملٍ حولَ: "معاييرُ الورقةِ الامتحانيةِ والوزنِ النسبيِ، مع التعرض للأخطاءُ الشائعةُ عندَ وضعِ الامتحانات ووضع الحلول المناسبة لها"، وتدريب المجموعة الأولى على شهادة Meta للأزهر الشريف بالتعاون مع كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Certiport، بالإضافة إلى ذلك واصل قطاع المعاهد الأزهرية تقديم الدعم الفني لمعلمات رياض الأطفال في إنتاج وتصميم المحتوى التعليمي باستخدام برنامج Storyline، ونشر نماذج البوكليت للشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية وصفحة المركز الإعلامي التعليمي بالقطاع.

جهود متواصلة لتفعيل التحول الرقمي

وفي إطار تحقيق التطور التكنولوجي وتنفيذ خطة التحول الرقمي استمر التعاون بين قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، حيث تم توثيق الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم بجامعة الأزهر بالتعاون مع الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية عبر أجهزة الحاسب الآلي، كما تم استحداث اختبارِ إلكترونيِ لطلاب أبناؤنا في الخارج وعقد اختبارٍ تجريبيٍ لتدريبهم على التعاملِ مع هذا النوع من الاختبارات، بالإضافة إلى إتاحة التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية عن طريق المنصات الإلكترونية.

في هذا الإطار تم إطلاق مشروع «روادُ الأزهر وتكنولوجيا المستقبل»، والذي يستهدف مجموعة من طلاب الأزهر الشريف من فئات عمرية مختلفة لتدريبهم على البرمجة، وتصميم بيئات ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى تدريب الموجهين على استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في التعليم، وإنشاء وتطوير برنامج "مسابقة الأزهر في القرآن الكريم"، وإنتاج وتصوير ونشر حلقات "الماهر بالقرآن الكريم..المتشابهات في القرآن الكريم" وهي سلسلة من الفيديوهات تتضمن أسئلة متنوعة في تفردات الآيات القرآنية تساعد على حفظ الآيات المتشابهة في القرآن الكريم، بالإضافة إلى توثيق المقابلات للمتقدمين للوظائف الإشرافية وعمل مونتاج وتصنيفها، وتحديث البنية التكنولوجية بالمناطق الأزهرية، من خلال تحديث معامل الكمبيوتر التعليمي بالمناطق الأزهرية، بالإضافة إلى تدريب عدد 1500 متدرب بمختلف المناطق الأزهرية على شهادة IC3SPARK ضمن مبادرة "حياة رقمية كريمة".

وفي السياق ذاته، عمل قطاع المعاهد الأزهرية على توثيق الامتحانات الإلكترونية الخاصة بشهادتي العالية والتخصص بمعاهد القراءات، الامتحانات الإلكترونية الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، وإمداد مراكز الطعون الإلكترونية للشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية بالأجهزة والمعدات للدورين الأول والثاني، بجانب المشاركة في التنسيق الإلكتروني لقبول التلاميذ في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والتعليم الخاص، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، فضلا عن المتابعة المستمرة لمنظومة التعليم الجديدة، وتوفير الاحتياجات التعليمية والتربوية اللازمة لتفعيلها، كما تم إعداد ونشر نماذج لأسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية.

وفي إطار التيسير على طلاب المعاهد الأزهرية تم تسجيل معظم المقررات الدراسية للعلوم العربية والشرعية في صورة حلقات تلفزيونية تعليمية برامج تعليمية، وتحديث المحتوى التعليمي على قناة المركز الإعلامي التعليمي على اليوتيوب لعرض البرامج التعليمية للطلاب، واعداد وإدارة الاجتماعات الافتراضية "online" مع جميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وتصوير وتوثيق جميع الفعاليات والاحتفالات مثل الفاعليات الخاصة بقطاع المعاهد الأزهرية ومكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وفي إطار اهتمام الأزهر بمواكبة التعليم الأزهري للتطور التكنولوجي، عقد قطاع المعاهد الأزهرية العديد من الدورات التدريبية للموجهين بجميع المراحل الدراسية رياض أطفال -ابتدائي – إعدادي – ثانوي للتدريب على تدريس الكتب بالنظام الإلكتروني التفاعلي، بالإضافة إلى تنفيذ خطط متابعة مستمرة طوال العام لمتابعة تفعيل الكتاب الإلكتروني التفاعلي بجميع المراحل الدراسية.

المحور التثقيفي

انطلاقًا من الدور المجتمعي للأزهر الشريف ومن أجل مواجهة الانحرافات الأخلاقية والسلوكية على كافة الأصعدة والتصدي لها بكل الوسائل الممكنة، أطلق قطاع المعاهد الأزهرية الموسم الثاني لمبادرة "أنا الراقي بأخلاقي" خلال العام الدراسي 2023 / 2024م، وتُعد تلك المبادرة مشروعًا تربويًّا يهدف إلى عودة القيم الإي…