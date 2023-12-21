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قطاع المعاهد الأزهرية يعقد دورات تدريبية في الإعراب وفنون اللغة

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:18 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
الأزهر الشريف

الأزهر الشريف

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية اليوم، عددًا من القررات الناتجة عن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لعام 2024/2023، الذي كان في 18 ديسمبر الماضي.

الأزهر يُطلق مسابقة «رواد العربية»

وتستعرض «الوطن»، قرارات قطاع المعاهد الأزهرية التي جاءت كالتالي:

- الإعداد لإطلاق مسابقة رواد العربية، وتستهدف تنمية المهارات اللغوية لدى طلاب المراحل التعليمية المختلفة «الابتدائية، الإعدادية، الثانوية».

- إنشاء وحدات للدعم والبناء المعرفي في المعاهد الأزهرية، وتستهدف تحسين مستويات التلاميذ ضعاف القراءة والكتابة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

عقد دورات تدريبية

- عقد دورات تدريبية في «الإعراب وفنون العربية»، وتستهدف تنمية مهارات اللغة العربية لدى معلمي وموجهي اللغة العربية بالمناطق الأزهرية المختلفة.

- إطلاق الموسم الثاني من مبادرة «فارس المتون»، وتستهدف الإسهام في حفظ وتأليف وشرح المتون العلمية، التي كان لها كبير الأثر في حفظ التراث الإسلامي، واللغة العربية.

- «إطلاق كتب التربية المكتبية»، وتستهدف تنمية الوعي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، بأهمية الاطلاع وحب القراءة واللغة العربية، فضلًا عن تنمية مهاراتهم المعرفية والثقافية وغير ذلك من الأعمال والأنشطة الأخرى التي يقوم عليها قطاع المعاهد الأزهرية.

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