هل يمكن أن يصاب الأطفال بمتحور كورونا الجديد؟.. مدير مستشفى يوضح خطورته

أكد الدكتور أيمن ثروت، نائب مدير مستشفى العبور الجامعي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، أن متحور كورونا الجديد JN1 يمكن أن يصيب الأطفال في مختلف الأعمار، خاصة وأنه سريع الانتشار والعدوى بين أفراد الأسرة.

مدة التعافي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن 99.9% من الأطفال يتعافون حال الإصابة بالمرض خلال 4 أو 5 أيام، كما أنه أقرب في أعراضه بدور البرد.

خطورة لأصحاب الأمراض العنيفة

وأشار إلى أن هناك خطورة في حالة إصابة نسبة قليلة جدا من الأطفال ذات المناعة الضعيفة، من حيث طول فترة بقاء الإصابة ومدتها، إذ تكون الأعراض أشد من أعراض البرد، موضحة أنه يجب على الجميع حال الإصابة بالمرض الراحة التامة واتباع إرشادات الطبيب، والاهتمام بتناول الأغذية والحفزات للمناعة، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالمنزل.

وأشار إلى أن جميع الأدوية والمستلزمات متوفرة، وهناك جاهزية تامة لمواجهة المرض، وأن الخبرات المتراكمة المكتسبة للأطباء تسهم في مجابهم الانتشار للمرض.