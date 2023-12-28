بعد وصول متحور كورونا الجديد إلى مصر.. «الصحة» تطالب 5 فئات بعدم الخروج من المنزل

طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين المصابين بـ«فيروس كورونا، والفيروس التنفسي المخلوي، والغدي، والإنفلونزا، والهربس»، بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وحال الاضطرار للخروج فيجب ارتداء كمامات واقية.

ظهور متحور كورونا الجديد في مصر

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، أنّ التوصيات الصحية للتعامل مع متحور كورونا الجديد لا يوجد بها أي تغير حتى الآن باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالإنفلونزا، وأيضا لا يوجد أي تغيرات في الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الفيروسات التنفسية الأخرى، من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل الأيدي.

لقاح كورونا

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة الحصول على جرعة تعزيرية من لقاح كورونا لتدعيم الجهاز المناعي في مواجهة الفيروسات، والوقاية من خطر الإصابة بأي من المتحورات، لافتا إلى توفير جميع لقاحات كورونا ودورها في تقوية الجهاز المناعي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ المتحور الجديد لفيروس كورونا، لا يوجد أي خطر منه والحالات المصابة به لا تدخل إلى المستشفيات، والشفاء يكون في غضون أسبوع لا أكثر كمتحور أوميكرون.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت في بيان رسمي قبل قليل، ثبوت حالتين بمتحور كورونا الجديد، موضحة أنّ الحالات مستقرة ولم يتم احتجازها داخل المستشفيات.