محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع مياه الأمطار في الشوارع

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال كسح وسحب مياه الأمطار ورفع مخلفات الأمطار، وتابع الخدمات في الشوارع، نظراً لتعرض المحافظة لموجة الطقس السيئ وسقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة الشدة مصحوبة برياح قوية ورعدية منذ مساء أمس، وطوال فترات الليل.

استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطوارئ

وأشار المحافظ، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطوارئ نظراً لسوء الأحوال الجوية، وانتشار سيارات كسح المياه فى الشوارع والميادين على مستوى المحافظة، فضلاً عن متابعة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة المعاونة التي تواصل جهودها في رفع مخلفات الأمطار والإشغالات والقمامة، ومتابعة تشغيل محطات وروافع الصرف الصحي والصرف الزراعي، من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لافتاً إلى مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد دائم غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلّف محافظ كفر الشيخ، بتواجد كلاً من، رؤساء المراكز والمدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه.

التعامل الفوري مع مياه الأمطار

كما شدّد المحافظ، على التنسيق مع قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلي جنب مع رؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ، والتعامل الفوري مع مياه الأمطار، والتركيز على محيط المدارس، والمستشفيات ودور العبادة، والهيئات الخدمية، تيسيراً لمرور المواطنين، مطالباً بالتأكد من سلامة عوازل الأسلاك الكهربائية على جميع الأعمدة، وكذلك الاطمئنان على سلامة أسلاك الكهرباء، حفاظاً على الأرواح والمتلكات.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس وخاصةً الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق وأعمدة الكهرباء، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق خلال المدة الحرجة حرصاً على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية، مؤكداً علي التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر علي مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، والمتابعة من خلال الأجهزة المطورة الخاصة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للمتابعة اللحظية بالصوت والصورة ومباشر من مواقع العمل، كما أعطي تعليماته بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على الساخن رقم «114»، والرقم «0473220792»، من التليفون الأرضي أو المحمول، لتلقي استغاثات وشكاوي ومقترحات المواطنين.