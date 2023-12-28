«بيطري كفر الشيخ» تنظم قافلة علاجية في وحدة الصافية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ قافلة بيطرية بالقرى والعزب التي تفتقر إلى هذه الخدمات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنظيم القافلة الطبيبة بوحدة الصافية البيطرية

وجرى تنظيم القافلة الطبيبة بوحدة الصافية البيطرية، حيث استهدفت عزب «الصافية، وشهاوي، وأبو حسن» بمركز دسوق، وذلك في إطار تنشيط العمل بالوحدات وتقديم الخدمه بالقري والعزب التي تفتقر إلي الخدمات العلاجية البيطرية.

جاء ذلك بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتورة محمد غرابة، مدير إدارة الرعاية والعلاج، والدكتورة شيرين القسط، بإدارة الرعاية، والدكتورة أماني رامون، مدير إدارة دسوق البيطرية، وتواجد الدكتورة السيدة مرعي، رئيس قسم الرعاية بإدارة دسوق البيطرية، والدكتور محمد كاسر، رئيس قسم المجازر والتفتيش علي اللحوم، والدكتورة وسام أبو خضرة رئيس قسم الوقاية، والدكتورة أنوار الرمسيسي، طبيبة وحدة الصافية، والمعاونين والعمال.

ووقعت القافلة الكشف على 20 حالة رعاية، و7 حالات تناسليات، وعلاج عدد 60 دواجن، كما تم أيضاً تحصين عدد 69 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع.

استمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، استمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية بالقرى والعزب التي تفتقر إلي الخدمات العلاجية البيطرية، بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، لتوقيع الكشف الطبي على كافة أنواع الحيوانات والطيور، وصرف العلاج اللازم، حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة إنتاجيتها.