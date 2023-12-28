رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

بدء تشغيل العيادات المسائية بمستشفى فوه في كفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد
04:19 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
الدكتور محمد شقوير وكيل صحة كفر الشيخ

الدكتور محمد شقوير وكيل صحة كفر الشيخ

قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة في محافظة كفر الشيخ، إنه بدأ تشغيل العيادات المسائية بمستشفى فوه بمدينة فوه، على أنّ تكون المواعيد من الساعة الثانية مساءً وحتى الخامسة مساءً على مدار أيام الأسبوع، ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية، مشيرًا إلى أنّ ذلك يعود بالنفع على المواطنين من سكان المركز والمدينة.

موعد الكشف والتخصصات الطبية في مستشفى فوه

وأوضح الدكتور «شقوير» في بيان، أنّ مستشفى فوه، سيستقبل المرضي للكشف عبر موعد محدد، للتخصصات التالية:

- عيادات كشف الأطفال جميع أيام الأسبوع.

- عيادات الأسنان جميع أيام الأسبوع.

- عيادات الجلدية أيام «السبت، والاثنين، والثلاثاء».

- عيادات الرمد يوم الاثنين من كل أسبوع.

- كشف الروماتويد، يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

خدمات طبية لـ255 ألف مواطن

وأشار إلى أنّ جميع الخدمات الطبية المقدمة عبر العيادات الطبية المسائية بمستشفى فوه، في محافظة كفر الشيخ، تصب في المقام الأول لسكان المركز والقرى التابعة له، إذ تتوفر الخدمة الطبية لنحو 255 ألف نسمة من سكان مركز فوه.

اقرأ المزيد:

«صحة كفر الشيخ»: تدريب الرائدات الريفيات على وسائل حديثة لتنظيم الأسرة

وكيل «صحة كفر الشيخ»: الإعلام إحدى ركائز نشر الوعي الهادف

انتظام حركة الصيد في كفر الشيخ بعد توقفها بسبب الطقس السيئ

«زراعة كفر الشيخ» تطالب بوقف ري الأراضي لمدة أسبوع بسبب الأمطار
بقلم خير الله فؤاد