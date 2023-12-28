بدء تشغيل العيادات المسائية بمستشفى فوه في كفر الشيخ

قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة في محافظة كفر الشيخ، إنه بدأ تشغيل العيادات المسائية بمستشفى فوه بمدينة فوه، على أنّ تكون المواعيد من الساعة الثانية مساءً وحتى الخامسة مساءً على مدار أيام الأسبوع، ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية، مشيرًا إلى أنّ ذلك يعود بالنفع على المواطنين من سكان المركز والمدينة.

موعد الكشف والتخصصات الطبية في مستشفى فوه

وأوضح الدكتور «شقوير» في بيان، أنّ مستشفى فوه، سيستقبل المرضي للكشف عبر موعد محدد، للتخصصات التالية:

- عيادات كشف الأطفال جميع أيام الأسبوع.

- عيادات الأسنان جميع أيام الأسبوع.

- عيادات الجلدية أيام «السبت، والاثنين، والثلاثاء».

- عيادات الرمد يوم الاثنين من كل أسبوع.

- كشف الروماتويد، يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

خدمات طبية لـ255 ألف مواطن

وأشار إلى أنّ جميع الخدمات الطبية المقدمة عبر العيادات الطبية المسائية بمستشفى فوه، في محافظة كفر الشيخ، تصب في المقام الأول لسكان المركز والقرى التابعة له، إذ تتوفر الخدمة الطبية لنحو 255 ألف نسمة من سكان مركز فوه.