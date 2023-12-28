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ندوة لحزب «المصريين الأحرار» بمطروح عن أهمية الملف الطبي للأسرة المصرية

كتب:

محمد أباظة
03:17 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
ندوة المصريين الأحرار بمطروح

ندوة المصريين الأحرار بمطروح

نظمت أمانتا المرأة والتدريب والتثقيف بحزب المصريين الأحرار بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح ندوة للتعريف بأهمية الملف الطبي للأسرة، وذلك بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح.

وقامت كل من نورا رجب إبراهيم أمينة التدريب والتثقيف وأسماء الفقي أمينة المرأة بمركز مطروح وميرفت أمين بكر أمين التدريب والتثقيف بمركز مطروح ورابحة عبد الرحمن عضو لجنة التدريب والتثقيف بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح لتنظيم الندوة.

المصريين الأحرار

وجاء ذلك في إطار توجيهات الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل، وإشراف سلطان أبو الشيخ الزعيري الأمين العام لحزب المصريين الأحرار بمطروح للتعريف بأهمية الملف الطبي لكل أسرة بمطروح وضرورة حث المرأة باعتبارها الممثل الأول لصحة الأسرة المصرية في المجتمع على ضرورة الإسراع بالتوجه إلى الأماكن المعلن عنها لعمل الملف الطبي الذي يضمن التحاليل والعلاج المجانية لجميع أفراد الأسرة.

وحرص حزب المصريين الأحرار على دعم هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.