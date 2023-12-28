«الفنون التشكيلية»: المعرض العام يفتح أبوابه مايو المقبل.. والتقديم متاح الآن

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، اليوم الخميس، فتح باب التقديم للفنانين للمشاركة في الدورة الـ44 من المعرض العام، والتي من المقرر افتتاحها في مايو 2024، إذ سيتمّ طرح استمارة المعرض للفنانين إلكترونيًا ابتداءا من اليوم 28 ديسمبر 2023.

آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة هو 25 مارس المقبل

وأوضح أنَّ آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة هو 25 مارس المقبل، على أن تبدأ لجنة الفرز والاختيار عملها من خلال التصويت الإلكتروني اعتبارا من 20 مارس وحتى 4 أبريل.

ومن المقرر، أنَّ يتمّ إعلان نتيجة الفرز يوم الأحد 7 أبريل 2024 عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقطاع، مع إرسال إيميل لكل فنان بقبول أعماله.

ويشير القطاع إلى أنَّ سيناريو العرض سيقام في أكثر من قاعة علاوة على قصر الفنون.

التقديم والفرز إلكترونيًا لأول مرة

ولأول مرة، سيكون التقديم وعملية الفرز إلكترونيًا، وسيصاحب فترة العرض برنامجًا ثقافيًا وفنياً متنوعًا يتم إعداده.

ووعد القطاع بأنَّ افتتاح هذه الدورة سيكون مختلفًا على غرار افتتاحات مهرجانات المسرح والسينما.

ولفت القطاع إلى أنه لا توجد تيمة محددة للمعرض هذا العام، كما تأتي الدورة خارج سياق التصنيف الفني الأكاديمي للأعمال الفنية وأيضا غياب «المانفيستو» الموجه لإشكالية أو طرح فلسفي موحد.

جاء ذلك لإتاحة أكبر قدر ممكن من التحرر التقني والمعالجات الفنية في إطار 4 مباحث فنية تعد هي الأصل في المثير الإبداعي، وهي: «الكتلة والخط واللون والضوء».