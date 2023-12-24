رئيس «القومي لثقافة الطفل»: دربنا 60 لاعبًا على فن الأراجواز لحفظ التراث

عقب إدراج «عروسة الأراجوز» كمفردة ثقافية مصرية على قائمة الصون العاجل بمنظمة اليونيسكو، بدأت وزارة الثقافة في اتخاذ إجراءات الصون العاجل فعليًا على كل المستويات، وبدأ تكليف المركز القومي لثقافة الطفل بالاهتمام بتلك المفردة، بتقديم عروضه في كل مكان في مصر عبر القوافل وقناة «يوتيوب» وصفحة «فيس بوك»، ثم إطلاق ملتقى الأراجوز الأول والعرائس التقليدية ابتداءً من 2019.

قال محمد ناصف، مدير المركز القومي لثقافة لطفل لـ«الوطن»، إن وقت إدراج الأراجوز على قائمة الصون العاجل لليونيسكو في 28 نوفمبر عام 2018، لم يكن لدى مصر سوى 8 لاعبين أراجوز فقط على مستوى الجمهورية، وكان لديهم هدف أساسي ومحوري للصون العاجل للأراجوز، وذلك من خلال تدريب لاعبي الأراجوز.

المركز القومي للطفل هو المسئول عن تدريب لاعبين جُدد، وهو الجهة التي توفر ورش التدريب للكبار والصغار على السواء سنويًا، وتضم ورش التدريب مختلف الفئات، ومن بينهم متدربون من ذوى الهمم ومن الجنسين، بحسب مدير المركز القومي.

تدريب اللاعبين على فن الأراجوز

وأضاف «ناصف»: «اللاعب هو الشخص القادر على حفظ الأراجوز كمفردة بين الشعب، ولذلك كانت خطتنا تقوم على تدريب أكبر عدد من اللاعبين، بعد إقناع اللاعبين القدامى معنا وهم تحديدًا ثلاثة لاعبين: ناصر عبدالتواب، محمد عبدالفتاح، وسيد السويسى، ليقوموا بتدريب الأطفال والكبار ويبوحوا لهم بأسرار اللعبة».

وأشار إلى أن التدريب يجرى على طريقة كلام الأراجوز وتحريك (الزمارة)، وكذلك على آلية الكلام، وقمنا إلى الآن بتدريب 60 لاعبًا تدريبًا جادًا على مدار خمس سنوات، بعد أن كان لدينا 8 لاعبين فقط، وقمنا بعمل ذخيرة تكفي مصر لنحو 50 سنة للأمام. من أجل توريث الفن للأجيال المقبلة.

وتابع: «نعلن سنويًا عن التدريبات لمن يرغب في الاشتراك في التدريبات، وتم إلى الآن إنشاء 5 فرق للأراجوز في محافظات مختلفة في قصور الثقافة تتكون من الأشخاص الذين تدربوا على هذا الفن».