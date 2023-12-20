ملتقى الأراجوز يحتفي بالدبكة الفلسطينية.. عروض فنية وورش عمل

افتتح الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس، الذي ينظمه المركز القومي لثقافة الطفل، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

وشهد الحفل افتتاح معرض رسوم الأطفال الفائزين بمسابقة «الأراجوز في عيون جيل ألفا»، ومعرض إصدارات المركز، ومعرض اللعبة اليدوية الدولية بمشاركة عدد من السفارات.

وعلى المسرح الروماني، بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم كلمة للكاتب محمد ناصف رئيس المركز، استعرض فيها جهود وزارة الثقافة في الحفاظ على فن الأراجوز، واحتفاء الملتقى هذا العام بالدبكة الفلسطينية.

وعقب ذلك، ألقى الدكتور هشام عزمي كلمة، استعرض فيها ما قدمه الملتقى على مدار خمسة أعوام من الأبحاث العلمية والعروض الفنية وورش العمل.

وتضمن الحفل فقرات فنية متنوعة، منها قصائد الأراجوز، وعروض فرق الاستعراض، وعروض الأراجوز، كما تم تكريم عدد من الشخصيات المهتمة بفن الأراجوز.

ويستمر الملتقى حتى يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، ويقدم العديد من العروض الفنية وورش العمل، منها ورشة الأراجوز، وورشة فن العرائس، وورشة الدبكة الفلسطينية.