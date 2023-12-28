موعد انحسار الأمطار عن القاهرة والمحافظات.. وأكثر المناطق تأثرا

تستمر الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد منذ ساعات الليل، وذلك على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والمناطق الشرقية والوجه البحري وسيناء؛ تأثرًا بمنخفض جوي، وبلغت درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

متى تنحسر الأمطار؟

وعن موعد انتهاء الأمطار وانحسارها عن مختلف أنحاء البلاد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الوطن» إنه من المتوقع استمرار تساقط الأمطار حتى مساء اليوم.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «أكثر الأماكن تأثرًا بالأمطار هي محافظات شمال البلاد، خاصة المدن الشرقية؛ بسبب تمركز المنخفض على المنطقة الشرقية، وتمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد».