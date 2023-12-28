بدرية طلبة تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير.. «تضع حاملا ليدها»

كشفت الفنانة بدرية طلبة كواليس حادث السير الذي تعرضت له، قائلة: «السيارة التي كنت بداخلها تصادمت مع سيارة أخرى؛ ما أدى إلى إصابتي إصابة شديدة، وبعد وصول سيارة الإسعاف، طلب المسعفون مني إجراء بعض الأشعات بالمستشفى، ولكني رفضت ذلك بسبب التزامات عملي».

كواليس تعرضها لحادث سير

وأضافت بدرية لـ«الوطن»، أنها كانت ترتبط بمواعيد عمل لا تحتمل التأجيل، ما أدى إلى تحاملها على نفسها حتى الانتهاء من العمل، ولكن الطبيب اشترط وضع حامل ليدها بسبب كدمة في كتفيها وفي كف يدها، وظلت هذه الفترة تتناول المسكنات، وتضع اللزقات الطبية حتى انتهت من العمل، وذلك بسبب عدم وجود شخص آخر ليحل محلها.

دعم زملائها

وأضافت بدرية أن زملاءها في العمل قدموا لها الدعم، ولكن اشتد عليها التعب، وبدأت في جلسات العلاج الطبيعي، وكانت كل كلمة دعم لها تحيي شجاعتها من جديد، ووجهت الشكر لكل الداعمين لها، لأن ذلك الحب الذي تشعر به من الناس يجعلها أكثر قوة وأكثر تحملا للتعب.