وكيل «دفاع الشيوخ» يطالب البرلمانيين على مستوى العالم بالتكاتف لنصرة فلسطين

قال النائب اللواء طارق نصير، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الأفعال الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، عقاب جماعي للشعب الفلسطيني الأعزل، ينتهك كل الأعراف والقانون الدولي والإنساني، ولا بد من وقفها فوار، مطالبا جميع البرلمانيين والسياسيين والشعوب على مستوى العالم أن يتكاتفوا جميعا لنصرة القضية الفلسطينية العادلة.

إنهاء جرائم الحرب غير الإنسانية

جاء ذلك خلال كلمة اللواء طارق نصير في الجلسة الطارئة للجنة فلسطين بالبرلمان العربي، والتي جاءت تحت عنوان «نصرة القضية الفلسطينية»، مؤكدا الدعم الدائم الذي يقوم به الشعب المصري والقيادة السياسية إلى جانب الشعب الفلسطيني، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، والجلوس على مائدة المفاوضات لإنهاء جرائم الحرب غير الإنسانية.

دعوة لمناصرة القضية الفلسطينية

وجدد اللواء طارق نصير تحيته للشعب الفلسطيني الصامد ونضاله من أجل الحصول على حقة المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.