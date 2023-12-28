رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«الصحة الفلسطينية»: 21 ألفا و320 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

كتب:

شريف سليمان
03:03 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
شهداء فلسطين

شهداء فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 21 ألفا و320 شهيدا، وإصابة نحو 55 ألفا و603 أشخاص، وذلك منذ 7 أكتوبر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

استهداف 104 سيارات إسعاف 

وذكرت الوزارة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 104 سيارات إسعاف، و142 مؤسسة صحية في قطاع غزة، مطالبة المؤسسات الدولية بالتدخل، من أجل إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي. 

اقرأ المزيد:

لغز مقابر الأرقام.. لماذا يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لدفن شهداء فلسطين ولبنان؟

محمود حميدة أثناء تقديم حفل افتتاح مهرجان الجونة: «لا أريدكم أن تنسوا شهداء فلسطين»

في يوم القصف الـ67.. زيادة عدد شهداء فلسطين لـ18.412

الرئيس السيسي يطلب من الحضور بمؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» الوقوف حدادا على شهداء فلسطين

آخر تطورات الأوضاع في فلسطين.. شهداء وجرحى وتحذيرات من «الصحة العالمية»

دقيقة حداد على شهداء فلسطين خلال مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأسيوط
بقلم شريف سليمان