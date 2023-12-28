«الصحة الفلسطينية»: 21 ألفا و320 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 21 ألفا و320 شهيدا، وإصابة نحو 55 ألفا و603 أشخاص، وذلك منذ 7 أكتوبر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

استهداف 104 سيارات إسعاف

وذكرت الوزارة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 104 سيارات إسعاف، و142 مؤسسة صحية في قطاع غزة، مطالبة المؤسسات الدولية بالتدخل، من أجل إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي.