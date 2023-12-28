أستاذ قانون دولي عن عرقلة إسرائيل وصول المساعدات إلى غزة: «جزء من الإبادة»

قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي والإنساني بجامعة القدس، إنّ الطريقة المثلى للحيلولة دون إعاقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية والطبية وجميع أنواع المساعدات إلى قطاع غزة، هو عدم انتظار سماح حكومة الاحتلال بدخول المساعدات.

الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة

وأضاف «نسيبة»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أنّ الاحتلال أثبت، منذ البداية، أنه يعرقل بأكثر ما يمكن دخول المواد الغذائية والوقود والمواد الطبية إلى قطاع غزة، فضلاً عن الماء، ويهدف من خلال هذا العمل، إلى تهجير سكان قطاع غزة، كما أن هذه السياسات جزء مهم من جريمة الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال».

جريمة إبادة جماعية

وتابع أستاذ القانون الدولي والإنساني بجامعة القدس أن الإبادة الجماعية جريمة من نوع خاص، تفرض على جميع الدول في العالم أن تحمي السكان المدنيين ضحايا هذه الجريمة، ومن أهم ما يمكن فعله الآن، تسريع إدخال المواد الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، دون انتظار الإذن الإسرائيلي لهذا الأمر، حيث اتخذت القمة العربية الإسلامية هذا القرار منذ فترة، بأن يتم كسر الحصار بتعاون عربي وإسلامي، ولكن لم ينفذ القرار حتى الآن.