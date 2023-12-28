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مخطط إسرائيلي جديد لخنق سكان غزة.. وأمريكا تعارض

كتب:

شريف سليمان
04:29 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
تأزم الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة

تأزم الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «معارضة أمريكا.. مخطط إسرائيلي جديد لخنق سكان غزة»، حيث عاد الحديث مجددا حول مستقبل قطاع غزة، وهو ما ظهر في التصريحات الإسرائيلية الأخيرة الخاصة باستعداد جيش الاحتلال لإقامة منطقة عازلة القطاع وإسرائيل تقتطع المزيد من الأراضي الفلسطينية.

حديث نتنياهو عن المخطط

المخطط الإسرائيلي المزمع تنفيذه داخل قطاع غزة، تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أوضح أن تل أبيب تخطط لإنشاء منطقة عازلة بعمق كم على طول القطاع مع إسرائيل، وهي الخطوة التي ستسلب مساحة 20% من قطاع غزة، الذي يعاني سكانه في الأساس من ضيق المساحة، فهو الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.

الفلسطينيون والأمريكيون يعارضون المخطط الإسرائيلي

ويعارض الفلسطينيون بشدة المخطط الإسرائيلي المزمع تنفيذه، والذي يهدف إلى خنق سكان قطاع غزة، مؤكدين أن تلك الخطوة لن تجلب سوى مزيدا من المواجهات، وعارضت الولايات المتحدة الخطوة الإسرائيلية الخاصة بإقامة منطقة عازلة داخل غزة، وأكدت عبر الناطق باسم خارجيتها ماثيو ميلر، أن تلك الخطوة تخالف موقف واشنطن، المتمثل في أن مساحة القطاع الفلسطيني يجب ألا تتقلص وأن تلك الخطوة ستكون انتهاكا وشيئا تعارضه واشنطن.

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بقلم شريف سليمان