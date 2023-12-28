«تعليم بورسعيد» تحتفل بالذكرى 67 لعيد النصر

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم فعاليات احتفالية مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات بحضور قيادات التعليم بالذكرى 67 لعيد النصر بعد صد العدوان الثلاثي على المدينة الباسلة في 23 ديسمبر 1956.

فقرات إلقاء وغناء

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة القرآن الكريم وتنوعت فقراته بين الإلقاء والغناء الوطني الجماعي والفردي مصاحبا للاستعرضات ابتهاجا بهذه المناسبة القومية.

وأضافت وكيل تعليم بورسعيد أن ذكري عيد النصر هو تأكيد على أن المصريين يحمون وطنهم بأرواحهم وأن أهالي بورسعيد نساء ورجال وشيوخ وأطفال ضحوا بأغلى ما عندهم حتى انتصروا على العدوان الثلاثي على القناة وبورسعيد في 1956 حتى أصبح عيد قومي لبورسعيد ومصر نحتفل به سنويا، كما أن تواجد الطلاب وإصرارهم على الاحتفال بعيد بورسعيد القومي ماهو إلا حصاد لغرس الولاء والانتماء للوطن منذ نعومة أظافرهم عن طريق المدرسة.

وأثنت وكيل تعليم بورسعيد على فقرات الاحتفالية وبراعة التنظيم موجهة الشكر لكل القائمين عليه.

المدرسة المكان الشرعي للعلم والأنشطة

وذكرت وكيل أول تعليم بورسعيد أن المدرسة هي المكان الشرعي لتلقي العلم وممارسة الأنشطة التربوية المتعددة وتكوين صداقات اجتماعية تدوم بين الطلاب.