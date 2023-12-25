وكيل «تعليم بورسعيد» توجه بتفعيل الأنشطة التربوية لجميع الصفوف بالشكل الأمثل

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عددا من مدارس المرحلة الابتدائية بنطاق إدارة جنوب التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.

وأعلنت «خفاجي» بدء تقييم تحصيلي لطلاب المرحلة الابتدائية، غدا الثلاثاء، بتوجيه من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مشيرة إلى أن الجولة التفقدية شملت مدارس الشهيد أسامة الشربيني، والمهندس على سليمان الابتدائية، وشددت خلالها على ضرورة انتظام حضور الطلاب حتى اليوم الأخير من امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي.

تفعيل الأنشطة التربوية

كما وجهت وكيل تعليم بورسعيد بتفعيل الأنشطة التربوية لكافة الصفوف بالشكل الأمثل، لكونها من أهم عوامل الجذب للطلاب، ولما لها أثر في تكوين شخصية الطالب تحفزه علي المسؤولية في تحصيل العلوم.

متابعة ميدانية لمدارس بورسعيد

ونوهت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن جميع مدارس المحافظة مستهدفة بالمتابعات الميدانية، خلال الفترة القادمة لضمان انتظام سير العملية التعليمية.

وأشارت دكتورة هالة عبد السلام إلى تنفيذ تقييم تحصيلي يشمل جميع طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس بمدارس بورسعيد وذلك اعتبارا من الغد الثلاثاء حتى الخميس القادم.