حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي وتدقيق البيانات ومراجعتها، للفصل الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، على الموقع الرسمي لوزارة التعليم بوابة مركز المعلومات، يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2024.

استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي

ووجهت وزارة التربية والتعليم، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بضرورة وسرعة الدخول على موقع الوزارة لتسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي لمراجعة البيانات الأساسية للطالب وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب ومراجعة البيانات بدقه وكتابة الاستمارة الالكترونية على هذا الرابط.

مراجعة وتدقيق البيانات

وطالبت وزارة التعليم، المديريات التعليمية بالتنبيه على المدارس الثانوية بمراجعة وتدقيق البيانات والتأكد من صحتها وإجراء كل التعديلات اللازمة من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطالب، ويجري تسليم التقارير إلي إدارة شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية في الموعد المحدد.

وفي نفس السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم، بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير 2024، إلكترونيا في المدارس المتصلة بالإنترنت، وورقياً لطلاب المنازل والدمج والمدارس غير المتصلة بالإنترنت، والطلاب الذين لم يتسلموا التابلت.