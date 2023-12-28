رابط تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي.. اعرف الخطوات

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي، لمراجعة البيانات للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، بوابة مركز المعلومات.

تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب يسجلون استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي بالبريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب، إذا لم يكن لديه بريد إلكتروني خاص، وفي حالة لم يكن لديه بريد إلكتروني، يمكنه الحصول على رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن طلاب أولى وثانية ثانوي يفرغون بياناتهم بالاستمارة الإلكترونية وهي: «اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل»، ثم يقوم الطالب بالضغط على الطباعة أو حفظها على الجهاز، وتطبع الاستمارة لنسخة واحدة وتسلّم بقسم الإحصاء في المدرسة.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية أولى وثانية ثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي على الموقع الرسمي لوزارة التعليم كالتالي:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- الضغط على تسجيل استمارات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

- الضغط على تسجيل الدخول .

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- إذا لم يكن لديك بريدك الإلكترونى، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسي.

- كتابة: «اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل».

- الضغط على زر حفظ.