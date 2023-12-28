رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نائب رئيس «المؤتمر»: الحوار الوطني خرج بتوصيات مهمة في كل المجالات

كتب:

محمد أباظة
04:23 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
الدكتور مجدي مرشد

الدكتور مجدي مرشد

قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى كان الشرارة الأولى في تحرك الأحزاب السياسية والمؤسسات المختلفة نحو مناخ سياسي وحزبي جديد، وفتح آفاق جديدة لطرح الأفكار والآراء المختلفة، واكتشاف الكوادر في مجالات مختلفة سياسية ومجتمعية واقتصادية.

الحوار الوطني

وأوضح «مرشد» أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة حوار وطني بين كل القوى المختلفة في كل المجالات، إشارة البدء لماراثون الأفكار والعصف الذهني، وجمع كل الأفكار والاتجاهات الفكرية المختلفة في حيز واحد، وتحت مظلة واحدة، مشيرا إلى أن الحوار خرج بتوصيات مهمة في كل المجالات، تنتظر الخروج للضوء، والعمل بها بعد مناقشات كثيرة وآراء عديدة من كل الجهات.

دعوة الرئيس لاستمرار الحوار

وأكد أن دعوة الرئيس لاستمرار الحوار بعد فوزه بولاية جديدة، إشارة واضحة لإعلان استمرار الحالة النقاشية واستمرار المناخ السياسي المفتوح، واستمرار خطوات الديمقراطية، التي تبلورت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهذه فرصة للأحزاب، لاستخراج الدرر المكنونة لديها، والقامات المختلفة، وتسليط الضوء عليها، وعرض هذه الأفكار والآراء، وطرحها أمام الحكومة والبرلمان، للتنفيذ أو التشريع.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن استمرار الحوار الوطني، استمرار ضخ الأكسجين وفتح الرئة للأحزاب المصرية والحياة السياسية بشكل عام، للتنفس والنمو والارتقاء.

اقرأ المزيد:

نائب: دعوة الرئيس لاستكمال الحوار الوطني خطوة مهمة نحو الجمهورية الجديدة

وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب»: الحوار الوطني يثري الحياة السياسية في مصر

النائبة أسماء الجمال: عودة الحوار الوطني دعم جديد للحياة الحزبية

نائب رئيس حزب المؤتمر: الحوار الوطني «أوكسجين» الحياة السياسية
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.