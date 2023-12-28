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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نائب: دعوة الرئيس لاستكمال الحوار الوطني خطوة مهمة نحو الجمهورية الجديدة

كتب:

حسام أبو غزالة
03:18 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
عبده أبو عايشة

عبده أبو عايشة

أكّد عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ أنَّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال الحوار الوطني بعد إنجاز الانتخابات الرئاسية، خطوة مهمة للغاية نحو الجمهورية الجديدة، قائلاً: «دعوة جاءت في وقتها تمامًا، خاصة بعدما أثبت الحوار الوطني نجاحه الشديد لاقترابه من كل ملفات الدولة ومناقشتها بحرية».

وأضاف «أبو عايشة» لـ«الوطن»، أنَّ دعوة الرئيس لعودة جلسات الحوار الوطني إلى طاولة المناقشات، دليل قاطع على حرص القيادة السياسية على مشاركة المصريين في مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، وتفعيل الديمقراطية في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

ولفت النائب إلى حرص الحكومة المصرية للاستجابة المباشرة للحوار الوطني، وهو ما يؤكّد أنَّ الخطاب ليس نقاشًا سياسيًا بين مختلف الأطراف فحسب، بل يعد محل نظر للسلطة التنفيذية، مبينًا أنَّ المناخ الذي أفرزته الانتخابات الرئاسية سيكون دفعة قوية للحوار الوطني الديمقراطي والوصول إلى مخرجاته الفترة المقبلة.

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بقلم حسام أبو غزالة