وكيل «دفاع الشيوخ»: جلسة البرلمان العربي لدعم فلسطين لها أهمية كبيرة

قال النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، إن البرلمان العربي يعقد اليوم جلسة خاصة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك بعد التعدي الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

جلسة بالبرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني

وأضاف «نصير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: جلسة البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني لها أهمية كبيرة للغاية، إذ يتواجد ممثلو 22 دولة من الدول العربية لبحث دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أن جلسة البرلمان العربي تبحث نتائج لجنة فلسطين، والتي تعقد بشكل دائم في القاهرة ويحضرها عدد من أعضاء اللجنة لرصد الانتهاكات وتقيم كافة التقارير إلى رئيس المجلس العربي.

مواجهة محاولة التهجير القسري للشعب الفلسطيني

وأوضح أن هذه التقارير ترفع إلى الجهات المعنية، سواء إلى البرلمانات العربية والأجنبية أو الجهات الحقوقية، أو المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من أجل مواجهة القهر التي يتعرض له الشعب الفلسيطني، فضلًا عن مواجهة محاولة التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وتابع: «البرلمان العربي يقوم بمجهود كبير، كما أن توافقنا بأن يكون هناك موقف حاسم لكافة الدول العربية والإسلامية للتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، من أجل ردع إسرائيل في التمادي في الهجوم الوحشي على الفلسطينيين».