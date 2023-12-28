«الأوقاف» تفتتح مسجد السخاوي في كفر الشيخ بعد إحلاله وتجديده غدا

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة، بمركز سيدي سالم، وذلك ضمن 21 مسجدًا تفتتحها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، منها 15 مسجدًا جديدًا، و6 مساجد صيانة وتطوير.

افتتاح مسجد في مركز سيدي سالم

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه سيتم افتتاح مسجد السخاوي بقرية فرش السخاوي البحرية التابعة لمركز سيدي سالم، غداً الجمعة، لافتاً إلى أنّه سيُشارك في افتتاح المسجد، عدد من قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأشار «بسيوني»، إلى أنّ خطبة الجمعة غداً، ستكون بعنوان «جريمة الاعتداء على المال العام»، مشددًا على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

افتتاح 325 مسجدا في 11 شهرا

جدير بالذكر أنّ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 438 مسجدًا، منها 337 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و101 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 24 نوفمبر 2023، عدد 11 ألفًا و460 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 15 مليارًا و654 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.