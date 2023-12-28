«العربية لحقوق الإنسان» تشارك في زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان

شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الزيارة التفقدية لمجمع مراكز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إذ جرى تفقد المركز الخاص بالنساء ومرافق الخدمات وأنشطة الترفيه الفنية والرياضية وبرنامج التأهيل المهني والإنتاجي.

قطاع الحماية المجتمعية

قاد الجولة التفقدية اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية «قطاع السجون سابقا»، بحضور لفيف من الإعلاميين وممثلي منظمات حقوق الإنسان.

شارك في الزيارة التفقدية الأستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بصفته عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وعصام شيحة عضو مجلس أمناء المنظمة العربية ورئيس الفرع المصري للمنظمة بصفته عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وشاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الزيارة ممثلة بمديرها التنفيذي محمد راضي، وشاركت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان «الفرع المصري للمنظمة العربية»، ممثلة بأمين الصندوق أبو القاسم النوبي.

تحديث وعصرنة مراكز الاحتجاز

وخلال الزيارة، أعرب محمد راضي عن تقديره لنهج الدولة في تحديث وعصرنة مراكز الاحتجاز عبر بناء مجمعات مؤهلة وفقا للمعايير الدولية للاحتجاز في شقيها المادي والموضوعي لتحل محل نحو 32 من السجون القديمة المتهالكة، ويتوفر فيها تبني لأفضل الممارسات في مجالي المعاملة والتأهيل، بالإضافة للادماج اللاحق في الوظائف.

كما أشار علاء شلبي إلى أهمية تعميم التجربة الجارية في شتى مراكز الاحتجاز في مصر تلبية لمفهوم أن النزلاء محرومون من حريتهم وليس من كرامتهم.