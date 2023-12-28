أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة سوهاج في بيان لها ليتمكن المواطنون معرفة نتيجة قرعة الحج إلكترونيا عبر بوابة الحج المصرية لتجهيز أوراقهم اللازمة ومصروفات الحج عقب تحديدها فضلا عن متابعة خطوات الاستعداد لحج 2024 ما بين الفحص الطبي وإنهاء إجراءات السفر واختيار البرنامج المناسب لكل حاج، حيث ظهرت النتيجة اليوم.

رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة سوهاج

تنشر «الوطن» بالسطور التالية رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة سوهاج على بوابة الحج المصرية وخطوات الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا وطرق الحصول على النتيجة ورقيا والأوراق المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج 2024 في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية

حددت مديرية التضامن الاجتماعي رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة سوهاج من هنا، عبر بوابة الحج المصرية بعدة خطوات هي:

- النقر على رابط بوابة الحج المصرية الموحدة.

- اختيار نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية.

- كتابة الرقم القومي.

- اجتياز اختبار التحقق «لست روبوت».

- الضغط على النتيجة لظهور نتيجة التقديم مقبول بقافلة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام أو لا؟

أوراق قرعة الحج الجمعيات الأهلية

يجهز الفائزون بقرعة الحج للجمعيات الأهلية أوراقهم المبدئية وتشمل:

- جواز السفر ساري لمدة اكثر من 6 شهور.

- شهادة صحية معتمدة.

- بطاقة رقم قومي سارية.

نتيجة قرعة الحج 2024 ورقيا بسوهاج

وأفادت مديرية تضامن سوهاج بأنه يمكن للمواطنين معرفة نتيجة قرعة الحج بالجمعيات الأهلية ورقيا عقب وصول أوراق النتيجة لمديرية التضامن بسوهاج.