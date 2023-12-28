رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في القليوبية

أعلنت مديرية التضامن إتاحة رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة القليوبية عقب إعلان نتيجة حجاج الجمعيات اليوم فيما اتخذت المديرية استعداداتها خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان نتيجة قرعة الحج السياحي العلنية لاختيار الحجاج والمقرر عقدها وإعلانها يوم السبت الموافق 6 يناير 2024.

رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة القليوبية

كشفت مديرية التضامن الاجتماعي في بيان رسمي أنه من الممكن الحصول على رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة القليوبية عبر الرابط التالي من هنا

إتاحة الكشوف الرسمية بأسماء الفائزين بقرعة الحج

أشار البيان انه بجانب الحصول على النتيجة عبر رابط قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة القليوبية سيتم إتاحة الكشوف الرسمية في المديرية مطلع الأسبوع المقبل حيث جرى إعلان نتيجة القرعة إلكترونيا اليوم.

أوضح بيان المديرية أنه يمكن للمقدمين الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج ومن ثم الدخول على الاستعلام عن رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة القليوبية ثم إدخال الرقم القومي وباقي البيانات والضغط على زر الاستعلام.

برامج الحج للجمعيات الأهلية

أكدت المديرية في بيان لها على أنه من المفترض أن تنتهي الشركات السياحية من جميع إجراءات الحج 2024 بموعد أقصاه 25 فبراير المقبل بتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للحجاج هذا العام.

طرحت وزارة التضامن 3 برامج حج بين المتقدمين في مختلف المحافظات، تضمنت أن يكون المستوي الأول 5 نجوم بساحة الحرمين على بعد 200 متر تقريبا فيما تلاه المستوى الاقتصادي الأول بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي، والمستوى الاقتصادي الثاني في فنادق تبعد 1500 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي الشريف.