مدير «الأهرام للدراسات»: الإطار المصري المقترح هدفه وقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه يجب فهم المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحل الأزمة في أكثر من سياق، مشيرا إلى أن الطرح المصري هدفه وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الأطراف الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك بالتأكيد أزمة ثقة أخرى بين الأطراف، سواء الأطراف الفلسطينية، وفي مثل هذه المواقف، دائمًا ما تكون هناك حاجة إلى طرف لديه القدرة على التواصل مع كل هذه الأطراف المعنية لبلورة تصور للخروج من الأزمة الحالية، وهذا هو جوهر الدور المصري في هذه المرحلة، كما أن هذا الدور ليس وليد اللحظة، ولكن كانت هناك خبرة مصرية أيضًأ فيما يتعلق بالهدنة على مدار 7 عقود.

مسارات مختلفة

وتابع: «في إطار هذه الأزمة تحديدًا، الدور المصري في التعامل مع القضية الفلسطينية، وفيما يتعلق بالأزمة الحالية، كانت هناك مسارات مختلفة، وكان هناك المسار الإنساني، والمسار الخاص بالهدنة، ولكن نحن الآن في حاجة إلى إطار آخر أكثر تقدمًا من فكرة الهدنة، وبالتالي جاء هنا الطرح المصري، أو الإطار الذي يجرى بنائه بالتواصل مع كل الأطراف، وفي هذا النوع من الأزمات دائمًا ما يتم التعامل بشكل مرحلي، والهدف المصري هو الوصول إلى وقف إطلاق النار».