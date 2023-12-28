باحث سياسي: إسرائيل ستضع شروطا صعبة لوقف إطلاق النار في غزة

رجح الدكتور رامي القليوبي، باحث في الشؤون السياسية، أن تلجأ دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى وضع شروط صعبة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتبر أن خيار إنهاء الحرب وارد، ولكن ربما تضغط حكومة الاحتلال لنزع سلاح حركة «حماس»، بينما تطالب الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق النار من أجل الإفراج على المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وربما يتم الوصول إلى نقطة اتفاق وحل وسط يتيح وقف إطلاق النار.

تغيرات في المواقف الأوروبية

وتحدث الدكتور «القليوبي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، عن حدوث تغيرات في المواقف الأوروبية بشأن العدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً في هذا الصدد إلى مطالبة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأهمية التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار.

وأكد أن «هذا التغير طبيعي، لأنه مع إطالة أمد العدوان، أصبحت خسائر الحرب في ازدياد مستمر، وباتت تتعالى الأصوات المطالبة بإنهاء المرحلة الناشطة من الحرب على الأقل».

الحالة الروسية الأوكرانية

وتابع «القليوبي»، في مداخلته، أن «هذا الأمر يذكرنا بما يحدث في الحالة الروسية الأوكرانية، حيث أدت إطالة أمد الحرب إلى تعالي الأصوات المطالبة بوقفها، وهناك إدراك بأنه لا توجد حرب تدوم إلى الأبد».