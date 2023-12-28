محمد محسن يستأنف حفلاته الغنائية بعد توقف 3 أشهر

يستأنف الفنان محمد محسن، حفلاته من جديد، بعد توقف دام 3 أشهر، إذ يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 13 يناير المُقبل، ضمن برنامج «Sold Out»، للإعلامي محمود سعد، على مسرح الفلكي، بوسط البلد.

وكتب محمد محسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «كل سنة وأنتم طيبين، ويارب السنة الجديدة تكون أفضل وكلها خير وبركة وسلام علينا كلنا، بعد توقف عن الحفلات لمدة 3 أشهر، راجع ليكم بإذن الله بحفلة جديدة ومختلفة».

وأضاف محمد محسن: «أتمنى تعجبكم مع برنامج Sold Out وغناء أهم القصائد الشعرية في الأغنية المصرية، مع الأوركسترا بقيادة المايسترو الأستاذ عزيز المصري.. سعيد جدًا أني هشارك نفس المسرح مع الإعلامي الأستاذ الكبير محمود سعد، والمخرج الأستاذ مروان حامد، انتظرونا في ليلة من طراز خاص يوم 13 يناير على مسرح الفلكي بوسط البلد».