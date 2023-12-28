ننشر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 28-12-2023 في البنوك المصرية المختلفة، خلال منتصف التعاملات إذ سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 100.50 جنيه للبيع، و99.56 جنيه للشراء وفق ما أعلنت عنه المنصات الرسمية التابعة للبنوك الحكومية العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدینار الكویتى الیوم

ترصد «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-12-2023 في أبرز البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات وفق آخر تحديث أوضحته المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-12-2023 نحو 100.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس بلغ نحو 99.56 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس خلال منتصف التعاملات نحو 100.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس نحو 100.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم الخميس 28-12-2023 نحو 100.73 جنيه للبيع، مقابل 100.73 جنيه للشراء.

سعر الدينار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-12-2023 في بنك الإسكندرية نحو 100.76 جنيه للبيع، مقابل 97.10 جنيه للشراء خلال منتصف التعاملات.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار 3.26 دولار خلال منتصف التعاملات.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي نحو 12.21 ريال.