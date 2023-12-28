إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بنطاق مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة تعديات الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.

إزالة 24 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية

وقال بيان رسمي لديوان المحافظة، إنّ الحملة أسفرت عن إزالة 24 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 12 قيراطًا، عبارة عن أسوار ومبانِ غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، وأُزيلت بالكامل واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنّ حملات الإزالة يتابعها يوميًا، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من أجل التصدي بكل حزم لكل أشكال التعدي.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وأضاف أنّ الحملات تُنفذ بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي.