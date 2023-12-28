جامعة أسيوط تبحث التعاون مع كومازاوا اليابانية في مجال الآثار

استقبل الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب وفدا من جامعة كومازاوا اليابانية والمختص بعلم الآثار ، وذلك على هامش زياراتهم العلمية للجامعة والممتدة حتى 30 ديسمبر.

حضر اللقاء الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، والدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة منى حسن صاوي المدرس بقسم الآثار ومنسق الزيارة.

تبادل الخبرات

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى أهمية تعاون جامعة أسيوط مع المؤسسات والهيئات العلمية الرائدة؛ لتبادل الخبرات والثقافات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير العملية التعليمية والبحثية بقسم الآثار بكلية الآداب بالجامعة.

المواقع الأثرية بأسيوط

وصرح الدكتور مجدي علوان أن الوفد ضم الدكتور ميشينوري أوهشيرو أستاذ المصريات بجامعة كومازاوا باليابان ورئيس مشروع الحفائر بميدوم، والدكتور سو مياجاوا أستاذ مساعد العلوم الإنسانية الرقمية واللغويات الحاسوبية واللسانيات المصرية القديمة والقبطية واليابانية في معهد نينجال بطوكيو، مضيفاً أنه من المقرر أن يزور الوفد عدة مواقع أثرية بأسيوط، أهمها مقابر الهمامية، ومير بالقوصية، ودارا بمنفلوط، كما قام بجولة بالحرم الجامعي وكلية الآداب، وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بالجامعة وبمكانتها العلمية المرموقة، مقدمين شكرهم لإدارة الجامعة على حسن الاستقبال والضيافة وتنظيم الزيارة.