ماذا وجد جيش الاحتلال في أنفاق غزة؟.. خرائط ومخططات لقتال يستمر لشهور

كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، عن بعض المواد التي عثر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أنفاق قطاع غزة، والتي تقول سلطات الاحتلال إن الفصائل الفلسطينية تتحصن بداخلها، وذلك في العدوان المستمر، الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي.

ماذا وجد جيش الاحتلال في أنفاق المقاومة؟

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مصادر في جيش الاحتلال، أنهم وجدوا وثائق معلوماتية عن جيش الاحتلال، وأيضاً لوحة مفاتيح روسية، والمركبات التي اجتاح بها مقاتلو المقاومة الأراضي المحتلة في عملية «طوفان الأقصى»، مشيرة إلى أن حركة «حماس» لديها مستوى عالٍ جداً من قواعد السرية، مما جعل من الصعب على جيش الاحتلال الإسرائيلي اتباعها على مر السنين، مؤكدة أن مقاتلي المقاومة لم يتركوا أي مواد سرية وراءهم.

وزعمت الصحيفة أن جيش الاحتلال وجد وثائق التدريبات القتالية المنتظمة لكتائب «القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، والجداول الزمنية المخططة لإطلاق الصواريخ، وأماكن محددة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مثل المطارات والقواعد العسكرية، ومواقع معسكرات في الجنوب، وأسلوب منهجي للتعامل مع المحتجزين.

حماس خططت للتعامل مع جيش الاحتلال لأشهر طويلة

كما وجدوا أجهزة الراديو وأجهزة الكمبيوتر المشفرة، والعديد من وسائل التعرف، لافتةً إلى أنهم عثروا على بعض خطط حماس القتالية، على أكثر من 80 صفحة، محدد فيها كيف ستتعامل «حماس» بالتفصيل مع أشهر طويلة من اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعثرت قوات الاحتلال أيضاً على جهاز كمبيوتر محمول، مزود بلوحة مفاتيح روسية.