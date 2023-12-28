ضياء رشوان: قدمنا إطارا مقترحا لوقف الحرب على غزة.. وننتظر ردود كل الأطراف

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إنه حتى الآن هناك إطار لمقترح ليس كاملًا من مصر؛ لتقييم وجهات النظر فيما يخص الأطراف المعنية كلها سعيًا لحقن الدماء الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا الى أن مصر أرسلت لكل الأطراف إطارا مقترحا من 3 مراحل لحل الأزمة في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تتناقش حول هذا الإطار منذ فترة مع عديد من الأطراف، أو مع كل الأطراف المعنية بالموضوع، مشيرًا الى أن مصر أرسلت المقترح للجميع، كما ناقشت الجميع.

وتابع: «مصر لم تتلق حتى الآن بشكل واضح ردودًا رسمية تتعلق بهذا الإطار، ومن ثم مصر تنتظر هذه الردود لتحويل الإطار من إطار مقترح إلى مقترح، ويعاد طرحه مرة أخرى على الرأي العام لكي يعرف الناس ماذا يجرى، وسيعرف كل مهتم بالشأن الفلسطيني إلى أي مرحلة وصلت الجهود المصرية من أجل حل هذا النزاع».

التوصل إلى إيقاف إطلاق النار

وأكمل: «الهدف التالي، وهو التوصل إلى إيقاف إطلاق النار، وهذا هو الهدف الرئيسي النهائي للإطار المصري المقترح، وأن هناك 3 مراحل مرتبطة معًا وهذه المراحل ليست منفصلة في الإطار المصري المقترح».