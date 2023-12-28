عمرو دياب يطرح سادس أغنيات ألبومه الجديد «مكانك».. من ألحانه

طرح الفنان عمرو دياب، منذ قليل، سادس أغنيات ألبومه الجديد «مكانك»، عبر منصة الموسيقى «أنغامي»، ويلقى الألبوم ردود فعل واسعة من الجمهور على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل أغنية مكانك لعمرو دياب

جاءت أغنية «مكانك»، من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو دياب، توزيع أحمد ابراهيم، وتسجيل غناء شيري شكري، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

عمرو دياب يتصدر محركات البحث بعد 5 أغان

يتصدر عمرو دياب محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وموقع «جوجل»، بعد طرح 5 أغان من الألبوم، الذي يتعاون فيه مع كبار الشعراء والملحنين بمصر والوطن العربي.

وكان عمرو دياب بدأ الألبوم بأغنية «بيوحشنا»، من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، و‏ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.