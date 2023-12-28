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عمرو دياب يتصدر تريند «فيس بوك» و«جوجل» بعد طرح 5 أغان من ألبومه الجديد

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:30 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
عمرو دياب

عمرو دياب

تصدّر اسم الفنان عمرو دياب محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وموقع «جوجل»، وذلك بعد طرح 5 أغان من ألبومه الجديد «مكانك»، على منصة الموسيقى «أنغامي».

تفاصيل أغاني عمرو دياب الجديدة

وطرح عمرو دياب أغنية «واخدين راحتهم»، التي جاءت من كلمات محمد البوغة، وإلحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتسجيل شيري شكري، ومكيساج وديجتال أمير محروس.

بينما طرح أغنية «لما تظبط مودها» من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان محمد يحيي، وتوزيع عادل حقي، وتسجيل شيري شكري، و‏ميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس.

وأغنية «معرفش حد بالاسم ده» من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

وجاءت أغنية «سلامك وصلي» من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و‏ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

أما أغنية «بيوحشنا» من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، و‏ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

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