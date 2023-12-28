ورشة تدريبية عن نظام شؤون الطلاب والكنترول بكلية الفنون الجميلة بأسيوط

انعقدت ورشة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، والمدرسين حول نظام شؤون الطلاب، والكنترول الموحد بمعمل الحاسب الآلي بكلية الفنون الجميلة في جامعة أسيوط، والتي نظمها مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية، بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بالكلية بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور خالد صلاح سعيد عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور على حسين أحمد مدير مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، والدكتورة أمل عبد الوارث محمد المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية.

منظومة الدعم الفني

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ رئيس جامعة أسيوط، علي حرص جامعة أسيوط على التطوير المستمر للبنية التحتية التكنولوجية، ومنظومة الدعم الفني بكل عناصره، وإمكاناته البشرية، والتكنولوجية، فضلاً عن إتاحة فرص التدريب لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين ؛ للتعامل مع النظام التعليمي الخاص بالامتحانات الإلكترونية، وإكساب الطلاب المهارات الرقمية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعلم، لافتًا أن الجامعة نجحت خلال الفترة السابقة ؛ في إجراء الامتحانات بالنظام الإلكتروني، وتعميم التصحيح الإلكتروني داخل كليات الجامعة.

وشهدت فعاليات الورشة حضور الدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ، ولفيف من رؤساء الأقسام، و أعضاء هيئة التدريس ، ومعاونيهم.

الامتحانات الإلكترونية

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى أن تطوير منظومة الامتحانات؛ يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تفعيل منظومة الامتحانات الإلكترونية المتكاملة؛ لما توفره من وقت، ودقة عالية؛ فى التصحيح، بالإضافة إلى تقليل النفقات المستهلكة؛ لطبع الامتحانات الورقية .

وأوضحت الدكتورة أمل عبد الوارث أن معمل الحاسب الآلي بكلية الفنون الجميلة تم إنشاؤه عام 2017 ، ويحتوى على ( 20 )جهاز كمبيوتر، وقد بلغ عدد المشاركين في الورش التدريبية ( 20 ) من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بكلية الفنون الجميلة من مختلف الأقسام.