رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد الأكاديمية الوطنية الصينية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، البروفيسور لي وينتانج نائب رئيس المدرسة المركزية للحزب الشيوعي الصيني «الأكاديمية الوطنية الصينية للحزب الشيوعي الصيني» والباحث الأكاديمي المعروف المشارك في أبحاث متعددة التخصصات في مجالات العلوم الإنسانية والسياسة الاجتماعية، والوفد المرافق له.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة فرص التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين وتبادل الآراء والأفكار والخبرات في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية و العلاقات الدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة بشرى سالم مسؤول مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة نجلاء ابو عجاج وكيل كلية الآداب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيرين عادل وكيل كلية الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة لنا حبيب المدير التنفيذي لمركز تافل TAFL «تعليم اللغه العربية للأجانب»، والدكتورة ضحى مجدى المحاضر بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب.

رحب الدكتور قنصوة بالحضور فى رحاب جامعة الإسكندرية معرباً عن تقديره للحضارة الصينية العظيمة والتقدم الهائل في مجالات العلوم التقنية والاجتماعية.

وأكد على حرص الجامعة على توطيد التعاون مع الجهات الأكاديمية والثقافية الصينية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين فى مختلف المجالات، وبحث إمكانية إنشاء الدرجات العلمية المشتركة والتعاون البحثى وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى ظل قوة العلاقات المصرية الصينية تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج.

العلاقات العميقة بين مصر والصين

وأعرب البروفيسور لى وينتانج عن سعادته بالتواجد في جامعة الاسكندرية العريقة مشيراً إلى العلاقات العميقة بين مصر والصين وتقديره للحضارة المصرية العظيمة والطفرة التنموية التي تحدث في مصر فى شتى المجالات في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

12 كلية متخصصة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية

وأكد حرص المدرسة المركزية للحزب الشيوعي الصيني «الأكاديمية الوطنية الصينية للحوكمة» والتى تضم 12 كلية متخصصة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية وتقوم بتطوير وتأهيل الكفاءات والكوادر الشابة والمتوسطة والعليا للقيادة فى عموم المقاطعات والمؤسسات الصينية، على التعاون العلمي والأكاديمى والثقافي مع الجامعات المصرية بشكل عام وجامعة الإسكندرية بشكل خاص فى العلوم الإنسانية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار مبادرة الحزام والحرير.

تضمن اللقاء عرضا تقديميا عن تاريخ جامعة الإسكندرية وقدراتها المادية والبشرية فى مجال التعليم والبحث العلمي وعلاقاتها الدولية مع الجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع وفروعها خارج مصر بجنوب السودان و تشاد .