حزب المصريين: جهود مصر تجاه طلابها في السودان تؤكد قدرة الدولة

قال المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب المصريين، إن القيادة السياسية بذلت جهدا كبيرا في الحفاظ على حياة الطلاب المصريين العالقين في السودان حتى عودتهم سالمين لمصر، لافتا إلى أن جهود الأجهزة المعنية في مصر ومؤسسات الدولة تؤكد القدرة المصرية على حماية المواطنين في الداخل والخارج.

ولاية الجزيرة السودانية

وأوضح «السيد» في بيان له، أن إجلاء الطلاب المصريين وأولياء أمورهم من مدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة السودانية التى شهدت اشتباكات في الأيام الماضية يؤكد أن مصر لم ولن تتخلى عن مواطنيها في أي وقت ومكان، وتبذل كل ما لديها من أجل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

أزمة الطلاب المصريين

وأضاف مساعد رئيس حزب المصريين أن الدولة المصرية تمكنت من إدارة مشكلة الطلاب المصريين في السودان وأعادتهم في وقت محدود، كما استطاعت قبل ذلك من إجلاء عدد كبير من المصريين المقيمين في السودان وإنقاذ الطلاب المقيمين بأوكرانيا وإعادتهم لأرض الوطن بأمان، مؤكدًا أنه أجهزة الدولة نفذت ذلك في خطة مُحكمة ومدة زمنية قصيرة، مما يعكس نجاح الدولة في الحفاظ على مواطنيها في كافة الأزمات التي مرت علينا.