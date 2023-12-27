مظاهر احتفالات المصريين بمولد السيدة نفيسة (صور)

شهد محيط مسجد السيدة نفيسة، احتفالا كبيرا من المواطنين الذي قرروا قضاء ليلة في محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال الإكثار من الابتهال، والدعاء وذكر الله عز وجل، في أجواء غلب عليها الطابع الروحاني على حسب ما ذكره الكثيرون.

ترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز مشاهد الاحتفال باليلة الختامية للسيدة نفيسة، التي جاءت كالتالي:

المصريون يمدحون «أم العلوم» أمام مسجدها

«من ذات منك الحب قد حاز العلا.. وأشرقت فيه المعارف والبها»، كلمات رددها مئات المواطنين في صوت واحد أمام مسجد السيدة نفيسة، احتفالا باليلة الختامية، وذلك بجانب الزغاريد العديدة التي أطلقتها عدد من السيدات من اتباع الطرق الصوفية، فضلا عن دق بعض الرجال للطبول احتفالا بمولد «أم العلوم».

«الكل يرزق».. الباعة الجائلون يسيطرون المولد، اتنشر مئات الباعة الجائلون بضائعهم أمام أمام محيط مسجد السيدة نفيسة، حيث تنوعت بضائعهم بين حلوى المولد، وأطعمة، واكسورات وألعاب أطفال، فضلا عن طراطير الأطفال لجذب رواد المولد، الذين جاءوا مع أسرهم.

توزيع آلاف الوجبات الساخنة على المواطنين

كما شهد محيط مسجد السيدة نفيسة، توزيع آلاف الواجبات الساخنة على المواطنين، الذين جاءوا من كل محافظات الجمهورية، كما قرر بعض المواطنين، توزيع «كفتة مشوية» على الفحم، الأمر الذي تسبب في إقبال المئات عليه.

ابتهالات الشيخ التهامي

كما ينتظر الآلاف الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، الذي أعلن مجيئه إلى الاحتفال مع أبناء الطرق الصوفية في مصر والعالم العربي والإسلامي، بمولد السيدة نفيسة مساء اليوم، احتفالا باليلة الختامية للسيدة نفيسة.

وأعلن عدد من المواطنين عن انتظارهم للتهامي، من أجل سماع ابتهالاته، التي تغسل الروح على حسب ما وصفوه.