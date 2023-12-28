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«البترول» تكشف حجم استهلاك المصريين من الغاز الطبيعي والبنزين خلال 2023

كتب:

مارينا رؤوف
01:53 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
استهلاك المواد البترولية

استهلاك المواد البترولية

كشفت وزارة البترول والثرة المعدنية، خلال تقرير إنجازات الوزراة خلال 2023، أنها نجحت في تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلي خلال العام الجاري، لافتة إلى أنه تم تغطية الاحتياجات المحلية للمواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

حجم الاستهلاك المحلي 

وذكرت الوزارة في تقرير الإنجازات، أن إجمالى الاستهلاك المحلي منها بلغ حوالى 80.8 مليون طن بزيادة نسبتها 0.3% عن العام السابق، وذلك بواقع 34.5 مليون طن منتجات بترولية، والتي انخفض استهلاكها بنسبة تزيد على 2% عن العام السابق.

وأوضحت أنه تم استهلاك نحو 46.4 مليون طن محلي من الغاز الطبيعي، بزيادة نسبتها 1% عن العام السابق، إذ استحوذ قطاع الكهرباء على أكثر من 56% من إجمالى كميات الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.