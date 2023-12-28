تحديد الموقع المخصص لإنشاء المدرسة المصرية اليابانية في جهينة بسوهاج

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، برئاسة ممدوح عباس رئيس المركز وبحضور أحمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المركز والمهندس سيد أبو عقيل مدير هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج ومهندسي المساحة بسوهاج ومسؤولي الأملاك بالوحدة المحلية والإدارة التعليمية فصل الحد بين أملاك الدولة الممثلة في الحد الغربي للترعة السوهاجية مقابل حوض كحيل البحري نمرة 5 بجهينة الغربية، وتحديد المساحة المخصصة لإنشاء المدرسة المصرية اليابانية بجهينة، وتسليمها للشركة المنفذة للبدء في عملية التنفيذ.

تخصيص قطعة أرض بمساحة 10000 متر

وأفاد «عباس» بأنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 10000م 2 بالترعة السوهاجية الملغاه، لإنشاء المدرسة المصرية اليابانية بجهينة ومن المقرر الإنتهاء من التنفيذ خلال 11 شهر من إستلام الموقع.

تطوير التعليم في سوهاج

وأكد أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يولي اهتماماً كبيراً للعملية التعليمية على أرض المحافظة، وأمر بتوفير كافة الإمكانيات وتذليل كافة العقبات لرفع مستوى التعليم بالمحافظة.