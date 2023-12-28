جامعة سوهاج تحصل على تجديد الأيزو العالمية لجودة النظام الإداري

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تجديد منح الإدارة المركزية شهادتي الأيزو 9001:2015 من المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك)، والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، وكذلك شهادة الأيزو 21001:2018 من المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك)، مؤكداً على أن الجامعة مستمرة في تطبيق أعلى معايير الجودة القياسية في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي والنظام الإداري، والتطوير المستمر القائم على منهجية التفكير العلمي، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تشجع على التميز والابداع.

معايير الجودة بجامعة سوهاج

وأوضح النعماني ان هذا التمبيز جاء ضمن سلسلة النجاحات التي حققتها الجامعة، حيث تم استيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد، وذلك من خلال شركة المنح AJA-Egypt، بعدما خضعت إدارات الجامعة لعملية مراجعة نظام إدارة الجودة ومراجعة إجراءات العمل وفقاً للمواصفات القياسية، مقدماً شكره لإدارات الجامعة على جهودها وعملها الدؤوب من أجل الارتقاء بمنظومة العمل، والوصول للكفاءة والجودة بالمخرجات التعليمية والبحثية والخدمية التي تقدمها، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز جاء من خلال إعداد برامج التقييم وفق مراحل متعددة، كما تم عقد دورات تدريبية للتدريب على متطلبات نظام إدارة الجودة، وإنشاء نظام للجودة ومراجعته وتفعيله، وذلك بهدف تحقيق كافة متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق المعايير والإجراءات التي تضمن معايير الجودة العالمية

منح الأيزو لكليات الجامعة

وأوضح الدكتور جمال سرور، ان إدارة الجامعة تحرص علي المتابعة المستمرة لاستيفاء معايير الجودة في كافة الخدمات الإدارية والأكاديمية التي تقدمها، وحث كافة أقسام وكليات الجامعة لتطوير أدائها الإداري وضمان جودته، مضيفاً أنه تم اليوم منح الأيزو لكلية الصيدلة وللإدارة المركزية، مؤكداً على أن حصول الجامعة على شهادة الأيزو يعتبر واحداً من أهم إنجازات الجامعة، التي تسعى دائماً إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر وتحقيق المزيد من النجاحات.