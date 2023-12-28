جامعة سوهاج: انتهاء التجهيزات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن اكتمال استعدادات الجامعة لتنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، حيث ستستمر حتى يوم الخميس 25 يناير 2024، تلاها إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارًا من السبت 27 من نفس الشهر.

استعدادات جامعة سوهاج

وأكد «النعماني»، في بيان، أنه تم توفير كافة سبل الراحة والهدوء لطلاب الكليات، أثناء أداء امتحانات، وإعلان الجداول للطلاب ومواعيدها، وأماكنها، الي جانب إعداد وتجهيز القاعات و كافة الخدمات المقدمة لتتناسب مع ظروف الطلاب من ذوى الاعاقة لتأدية الامتحانات بسهوله ويسر، مضيفاً انه تم مراعاة إجازات الأقباط عند وضع الجداول بحيث تكون إجازة من الكلية والامتحانات، مشددا على أنه من الضروري تواجد إدارة كل كلية خلال فترة عقد الامتحانات، لحل أي مشكلة تواجه الطلاب من خلال جدول يتم وضعه والالتزام به، مع ضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات، والتزام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.

إجراءات احترازية في امتحانات نصف العام

وأكد رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير لعقد الامتحانات داخل القاعات الامتحانية والمدرجات وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، للحفاظ على صحة الجميع، وتأكيد على تواجد العيادات الخاصة بالكلية طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش في اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

وأعلن الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون التعليم والطلاب، أنه سيؤدي امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام في جامعة سوهاج، حيث يبلغ عدد الطلاب والطالبات 63864، ويتوزعون على 17 كلية ومعهد، مع وجود إجمالي عدد 396 لجنة امتحانية مقسمة على فترتين، إحداهما صباحية والأخرى مسائية.

وأضاف: هذا إلى جانب الكليات الطبية الخمسة التي ستجري الامتحانات الإلكترونية في مركز الاختبارات الإلكترونية. تتميز هذه الامتحانات بإمكانية الطالب الحصول على نتيجة الامتحان فور انتهائه من تسجيل الإجابة، كما تتيح له معرفة الإجابة النموذجية المفترضة.