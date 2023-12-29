السكة الحديد تكشف عن تفاصيل تأخيرات القطارات على الخطوط اليوم

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري، موضحة أن التأخيرات ناتجة لما يتم من مشروعات تأتي في إطار أعمال تطوير شاملة للمنظومة بالكامل بجميع الخطوط على الوجهين البحري والقبلي.

وفق ما أعلنت عنه الهيئة في تقرير لها، فإن أقصى مدة تأخيرات هي 90 دقيقة وذلك على خط «بنها – بورسعيد»، وأقل مدة تأخيرات هي 20 دقيقة على خط «القاهرة – الإسكندرية»، على أن تكون مدة التأخيرات على عدة خطوط تتراوح من 45 دقيقة مثل خط «طنطا – المنصورة – دمياط» وخط «قليوب – شبين القناطر – الزقازيق – المنصورة»، وما بين 60 دقيقة مثل خط «القاهرة – أسيوط» و80 دقيقة على خط «أسيوط – أسوان».

نصائح مهمة للركاب

وحثت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الركاب على اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم، مُعتذرة لجمهور الركاب عن التأخيرات الناتجة عن العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من إنشاء كباري علوية وأنفاق.

حجز تذاكر القطارات

وفي سياق متصل، أتاحت الهيئة حجز تذاكر القطارات من خلال وكلاء البيع المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية ومنافذ البيع الإلكترونية، وذلك لجميع قطارات تحيا مصر، مشددة على ضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من كافة المحطات لعدم تعرضه للغرامة المقررة.