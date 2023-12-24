السكة الحديد تكشف تفاصيل تأخيرات القطارات على خطوط الوجهين القبلي والبحري

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، نظرا لما يتم إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى في هذه الفترة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور

متوسط تأخير القطارات اليوم

- خط «القاهرة - الإسكندرية»: 20 دقيقة.

- خط «القاهرة – أسيوط»: 60 دقيقة.

- خطة «أسيوط – أسوان»: 80 دقيقة.

- خط «بنها – بورسعيد»: 90 دقيقة.

-خط «طنطا – المنصورة – دمياط»: 45 دقيقة.

- خط «قليوب – شبين القناطر – الزقازيق – المنصورة»: 45 دقيقة.

تجديد وصيانة السكك الحديدية

وأكدت الهيئة في تقرير لها، أنّها تعتذر لجمهور المسافرين عن التأخيرات بأسباب التهديدات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك الحديدية وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالمسافرين، اتخاذ التدابير والاستعدادات كافة بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم، لافتة إلى استمرار تطوير المنظومة سواء من خلال تجديد نظم الإشارات بتوفير نظم إلكترونية بدلا من النظم التقليدية، أو تطوير القطارات كما يتم حاليا في القطارات الإسبانية.

يُذكر أنّ الهيئة وفرت الحصول على تذاكر السفر على جميع قطارات تحيا مصر من خلال منظومة الدفع الإلكتروني من منافذ ووكلاء البيع بجميع المنافذ، في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تنفذها وزارة النقل بمختلف قطاعاتها والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلا عليهم.