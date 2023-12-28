رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

لسوء الأحوال الجوية.. «السكة الحديد» تقرر تخفيض سرعات بعض القطارات

كتب:

كريم روماني
11:59 ص | الخميس 28 ديسمبر 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تخفيض سرعات بعض القطارات، لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على أنحاء متفرقة من البلاد، ما قد يسبب خطورة على مسير القطارات.

سرعة مواجهة المشكلات

وأكدت الهيئة في تقرير لها الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على جميع مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية، إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة، وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار عن هذا التاخير الخارج عن إرادتها، وتؤكد أنها لا تدخر جهد في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

اقرأ المزيد:

مواعيد قطارات السكة الحديد في الوجهين البحري والقبلي.. «عادي وتالجو»

السكة الحديد تكشف تفاصيل تأخيرات القطارات على خطوط الوجهين القبلي والبحري

تعليمات السكة الحديد لحجز تذاكر القطارات من منافذ الدفع الإلكتروني

أسقف «السكة الحديد»: الإقبال الكثيف في الانتخابات الرئاسية يعكس وعي الشعب المصري
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.