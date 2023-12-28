لسوء الأحوال الجوية.. «السكة الحديد» تقرر تخفيض سرعات بعض القطارات

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تخفيض سرعات بعض القطارات، لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على أنحاء متفرقة من البلاد، ما قد يسبب خطورة على مسير القطارات.

سرعة مواجهة المشكلات

وأكدت الهيئة في تقرير لها الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على جميع مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية، إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة، وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار عن هذا التاخير الخارج عن إرادتها، وتؤكد أنها لا تدخر جهد في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.