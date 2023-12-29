«يُسمن من جوع».. فرن الطين ملاذ نازحي غزة: 100 رغيف يوميا

فرن دائرى بدائى، عبارة عن بلاطة من حديد وأسمنت ورمل وطين، يجلس أمامه عدد من السيدات النازحات فى أحد مراكز الإيواء برفح الفلسطينية، وأمامهن طحين وماء وملح، يقمن بعجن الطحين فى «قصعة» ألمونيوم، ثم يُفرد العجين على لوح خشبى، ويسمى الخبز «الكماج»، وفق حليمة طعيمة، إحدى النازحات.

فرن الطين يسد جوع نازحي غزة

مجموعة من السيدات تجمّعن داخل مركز الإيواء، واستعنّ بصانع أفران الطين صلاح قديح، الذى يتخذ من صناعة «أفران الطين» مهنة وفقاً له: «كنت واخدها مهنة لإحياء التراث الفلسطينى، لكن مع النزوح بقيت أصنعها مساعدة للنازحين، بعملها من الأسمنت والطين والمياه والرمل وأحياناً التبن».

راوية الكفارنة، واحدة من السيدات اللاتى يقمن بإعداد الخبز فى الفرن الطينى لسد جوع الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة، أكدت أنه داخل مركز الإيواء لا فرق بين أطفالها وأطفال النازحين، الكل يعيش فى ظروف غير آدمية: «مفيش إيشى اسمه نخبز لنفسنا، الكل بيساعد لسد جوع أهل المخيم».

يضطر النازحون للخروج فجر كل يوم لجمع الحطب وأوراق الشجر، والبحث عن الطحين لإعداد الخبز لكل من فى مركز الإيواء، وفق مريم أبوجراد: «الشباب بيخرجوا الفجر يبحثوا عن حطب علشان نولع هاد الفرن الطينى، وبعد عناء بيعودوا وفى إيديهم كسرات حطب نقوم نخبز بيها لكل الناس».

نساء غزة يطهين الخبز داخل فرن الطين

تتجمع بعض النساء ليطهين الطعام على أفران الطين، بعد أن أجبرتهن الحرب على ترك منازلهن وفق «أبوجراد»: «بنتجمع ونخبز أكثر من 100 رغيف خبز فى اليوم، وغيرنا من السيدات يتسلمن الفرن ويخبزن لمجموعة أخرى من النازحين».

لم يعد أمام السيدات النازحات خيار سوى استخدام فرن الطين فى إعداد الخبز، بعد قيام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئى فلسطين (الأنروا) بتوزيع كميات من الطحين «الدقيق» على النازحين من قطاع غزة، وفق إلهام الجزار، نازحة من وسط غزة إلى رفح: «كنا بنستخدم هاد الفرن كثيراً فى غزة، فى ظل أزمة انقطاع الكهرباء، لكن ما كان بهاى الطريقة، ما ضل إيشى على حاله».